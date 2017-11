Goos de Boer interim-hoofdredacteur RTV Oost

RTV Noord-verslaggever Goos de Boer vertrekt tijdelijk naar de collega's van RTV Oost. De Boer wordt interim-hoofdredacteur bij de omroep van Overijssel.

Door het vertrek van de huidige interim-hoofdredacteur bij RTV Oost moest de omroep op zoek naar een vervanger. In goed overleg tussen beide omroepen is die in de persoon van De Boer gevonden.

Tot 1 maart

De overgang duurt tot 1 maart 2018 en past in de samenwerking van de noordelijke regionale omroepen. De werkzaamheden van De Boer worden tot die tijd intern overgenomen.

Gaswinningsdossier

De Boer werkt sinds 1992 bij RTV Noord en was eerder hoofd nieuws bij de omroep van Groningen. De laatste jaren houdt De Boer zich als verslaggever bezig met het gaswinningsdossier.