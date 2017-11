Bert Hadders en de Nozems uit elkaar

Bert Hadders en zijn band de Nozems zijn uit elkaar. Gitarist Wyno Bruinsma en bassist Johan Viswat stonden bijna tien jaar samen met Hadders op het podium.

Beide muzikanten zijn toe aan wat anders. Drummer Marcel Wolthof blijft wel samenwerken met de Groninger singer-songwriter.

Muzikant en meubelmaker

De breuk tussen Hadders en de Nozems ontstond na afloop van het theaterproject Roegzand in Nieuw-Buinen eerder dit jaar. De muzikanten zorgden onder meer voor de muziek bij de voorstelling. 'Bert wilde direct na dat project de studio in om een nieuw album met de Nozems te maken', vertelt bassist Johan Viswat.

'Behalve muzikant ben ik vooral meubelmaker en door de voorstelling had dat twee maanden stil gelegen. Er lag een berg werk voor mij en dus kon Berts plan niet doorgaan. ' De bassist sluit niet uit dat hij in de toekomst wel weer eens met Hadders gaat spelen.

Eerste Groningstalig album

De Nozems ontstond in 2008 toen Hadders, Bruinsma en Viswat werden gevraagd het Groninger theatergezelschap Peerd muzikaal te begeleiden. Die samenwerking beviel zo goed dat ze samen de studio in doken.

Dit leidde in 2010 tot de cd 'Over de Badde', het eerste Groningstalig album van Bert Hadders. Na die cd verschenen de albums 'De Coöperoazie' (2012) en 'De Bosklopper Tapes' (2014). Verscheidene liedjes van die albums schopten het tot een hit in de Noord9.

Verder met gitarist Joost Dijkema

Bert Hadders blijft ondanks de breuk gewoon optreden. Er staan voor volgend jaar inmiddels twee albums op stapel. Eentje daarvan neemt hij op met de Groninger gitarist Joost Dijkema.