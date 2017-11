Nieuwbouw zorginstelling De Zijlen stap dichterbij

Zorginstelling De Zijlen wil nieuwe woningen bouwen voor haar cliënten. Om dat te realiseren, moeten huidige gebouwen gesloopt worden.

De gemeenteraad van Leek is positief over de plannen.

Uitbreiding

De Zijlen wil 48 zorgwoningen laten bouwen op zorglocatie De Wierde in Tolbert. Op dit moment staan daar al woningen, maar die zijn niet meer geschikt. Ida van Emmerik van De Zijlen: 'Deze huizen zijn zo'n dertig jaar geleden gebouwd als groepshuizen. De cliënten moeten dus veel met elkaar delen. Wij willen graag dat zij allemaal een eigen woonruimte hebben.'

'De huidige locatie verbouwen en op die manier geschikt maken voor studio's en appartementen bleek bijna niet mogelijk', zegt Van Emmerik. 'Daarnaast zou het ook heel veel geld kosten. Daarom is ervoor gekozen om de huidige woningen te slopen en nieuwe huizen te bouwen.'

Combinatie koop- en zorgwoningen

Naast studio's en appartementen, wil De Zijlen 42 koopwoningen laten bouwen. Van Emmerik: 'Wij willen dat onze cliënten in een normale woonwijk leven en niet in een hoekje weggestopt worden.'

Daarnaast kunnen de koopwoningen een extra functie vervullen, zegt wethouder Ben Plandsoen. 'De koopwoningen kunnen een mooie toevoeging zijn voor familie van iemand met een beperking. Op deze manier woont de familie dicht bij elkaar en is zelfs hulp aan huis mogelijk.'

Wat nu?

De gemeenteraad heeft woensdagavond laten weten positief tegenover de plannen van de zorgwoningen te staan. Op 6 december wordt definitief gestemd, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

Over de bouw van koopwoningen is nog niet gesproken. Dat komt later op de raadsagenda te staan.

