Vlagtwedde veel duurder uit dan Bellingwedde in leergeld

De gemeente Vlagtwedde stelt komend jaar 30.000 euro beschikbaar voor schoolgaande kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Die kinderen kunnen daardoor bijvoorbeeld op schoolreis.

De bijdrage van Vlagtwedde is opvallend, omdat fusiegemeente Bellingwedde maar 8.000 euro beschikbaar stelt.

Bellingwedde betaalt dus nog geen kwart van het totaal van de bijdrage van de toekomstige gemeente Westerwolde beschikbaar. 'Het is inderdaad wel een verschil', zegt wethouder Seine Lok (CDA) daarop. 'Natuurlijk is de gemeente Bellingwedde wat kleiner, dus wat dat betreft is het wel te begrijpen.'

Verhouding niet één op één

'Maar de verhouding is inderdaad niet één op één', ziet ook Lok. 'Dat zouden we nog eens uit moeten zoeken. Misschien dat de stichting die het geld beheert in Vlagtwedde wat beter bekend is. Het wordt een uitdaging voor het nieuwe college om te kijken hoe we dat in Bellingwedde ook wat meer vorm kunnen geven.'

5.000 euro meer dan vorig jaar

De gemeente Vlagtwedde stelt daarnaast ook nog eens 5.000 euro meer beschikbaar dan afgelopen jaar. 'We zien dat de aanvragen via de stichting die hierover gaat laagdrempelig zijn', zegt Lok daarop. 'Het is niet moeilijk om een bijdrage aan te vragen. Er komen daarom meer aanvragen.'

Lok ziet het overigens niet als een probleem dat er steeds meer geld naar de stichting gaat. 'We hebben dit geld niet beschikbaar gesteld om erop te blijven zitten. We zijn er blij mee om te zien dat het een goede manier is om deze gezinnen te bereiken.'