Noord Vandaag: Is cold case-zaak na veertien jaar opgelost?

Na veertien jaar is er een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar de moord op de Groningse prostituee Monique Roossien. Dat en meer in Noord Vandaag.

De politie denkt met de arrestatie van een 44-jarige klusjesman uit Amsterdam de dader te pakken te hebben. Monique vertrok in 2002 naar Amsterdam. Ze werkte daar achter het centraal station, een plek waar de verdachte ook vaak kwam. Hij wordt bovendien verdacht van twee andere zaken. Toch kun je nog niet zeggen dat de zaak is opgelost. Misdaadverslaggever Peter Steinfort legt uit... Vanaf 02:05.

verder in Noord Vandaag:

- In 2011 belandt Aksel in een rolstoel na een schietpartij in de stad. Hij stort zich op het handbiken. Is het hem gelukt om de titel Uniek Sporttalent van het Jaar te veroveren? 06:10

- Een aantal visboeren in onze provincie hangt de vlag uit. Zij kregen vorig jaar een slechte beoordeling in de AD Haringtest, maar is die wel zo betrouwbaar? 08:20

- Liggen er nog onontplofte bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog in het Afwateringskanaal Fiemel? Vooral aan het eind van de oorlog is daar hard gevochten. Waterschap Hunze en Aa's wil het kanaal baggeren, maar dan moet wel eerst duidelijk zijn dat het veilig is. Daarom wordt nu hightech-apparatuur ingezet. 11:48

- Bert Hadders moet verder zonder de Nozems. Hij vertelt zelf waarom. 14:50

- En: we staan alvast op de ijsbaan op de Grote Markt. Vanavond om acht uur gaat hij officieel open. 19:55

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.