Sloophamer in korte zijde van de Langeleegte

'Tuurlijk is het jammer dat er geen betaald voetbal meer is, maar we kunnen niet in het verleden blijven hangen. Er komt iets moois voor terug.'

Angelo Cijntje ziet donderdagmiddag hoe een sloophamer zich in de tribune achter het doel op de Langeleegte boort. De staantribune aan de korte zijde wordt weggebroken om de Langeleegte te verbinden met de velden van voetbalclub Veendam 1894.

Veendam op de kaart zetten

'Het hoofdstuk SC Veendam was voor mij al redelijk afgesloten, dit is nu nog de bevestiging. Maar het is vooral een opening naar iets nieuws. We kunnen Veendam op de kaart zetten met een nieuw project', meent Cijntje.

Dat nieuwe project is een leer- en sportpark. Naast een school komen er diverse sportverenigingen op en om de Langeleegte te zitten. 'Het is fijn dat we hier een mooie bestemming voor hebben gevonden. Dat is ook noodzakelijk, denk ik. Andere plekken waar voorheen betaald voetbal werd gespeeld, zijn verpauperd geraakt. Dat willen we niet', legt wethouder Henk Jan Schmaal uit.

Jeugd

Voor Cijntje is het belangrijk dat de Langeleegte een nieuwe bestemming heeft gekregen. 'De ondergang van Veendam is inmiddels vijf jaar geleden. Dat het pijn doet, is te veel gezegd. Misschien voelt het voor anderen nog zo. Maar ik ben vooral blij dat er nu iets voor de jeugd en de breedtesport komt hier.'

