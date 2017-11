Zorgen woonschepencomité over ligplaatsen in Stad blijven aanhouden

Het woonschepencomité is nog altijd niet gerust op de terugkeer van 29 ligplaatsen die uit de Diepenring gaan verdwijnen. Dat laat voorzitter Dirk van Driel weten, nadat hij de jongste plannen van de gemeente Groningen heeft gehoord.

Die plannen laten zien op welke plekken in de stad nieuwe ligplaatsen kunnen komen. Daarbij denkt de gemeente onder meer aan de historische haven van Hoogkerk, het Hoendiep bij de voormalige Suikerfabriek, het Reitdiep, het Eemskanaal en de Scandinavische havens. Een nieuwe haven maken in de omgeving van de voormalige Suikerfabriek is ook een optie.

29

De gemeente is voornemens om 29 ligplaatsen in de Diepenring te verwijderen. Dat willen ze doen omdat de Diepenring een flinke opknapbeurt krijgt. Er moet meer ruimte komen voor bijvoorbeeld terrasjes aan het water. De plekken die worden verwijderd, moeten wel op een andere plek in de stad terugkeren. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft dat zelfs een randvoorwaarde genoemd.

Weinig vertrouwen

Dirk van Driel heeft echter weinig vertrouwen in de opties die zijn gegeven. Hij denkt alleen dat de zes plekken in de historische haven van Hoogkerk haalbaar zijn. 'Het wordt wel heel erg moeilijk om in de Diepenring ligplaatsen op te heffen en die elders te compenseren.'

De andere locaties, buiten de historische haven in Hoogkerk om, lijken in eerste instantie niet makkelijk te realiseren. Dat heeft te maken met onder meer geluidsnormen en medewerking van de provincie.

Plekken compenseren

'Het is heel helder. Je moet dus voorzichtig zijn met het opheffen van ligplaatsen. Want als je elders geen plekken kan vinden, moet je oppassen met wat je opheft', betoogt Van Driel. 'Volgens de afspraak moet je plekken die verwijderd worden, op een andere plaats terugbrengen.'

Op dit moment zijn er 434 ligplaatsen in de stad. Dat aantal moet intact blijven. Minder dan het huidige aantal mag niet, heeft de gemeenteraad besloten.

Oplossing

Van Driel denkt dat er maar één echte oplossing is om plekken die verwijderd worden terug te brengen: 'Zorg dat je een plek creëert waar je 25 ligplaatsen hebt. Dan ben je van de discussie af.'

Nieuwe haven

Zo'n nieuwe plek is wat betreft de gemeente ook een optie. Die zou dan achter de voormalige Suikerunie moeten komen. Het financiële plaatje van die toekomstige haven is echter nog niet bekend. Als politiek Groningen zo'n haven ziet zitten, kan die een feit zijn tussen 2025 en 2030.

Lees ook:

- Watervisie van Stad: vooral discussie over woonboten

- Woonschepen Comité kan zich niet vinden in nieuwe waterplannen