Grootscheepse controle op de A7: 'Het zou meer moeten gebeuren'

De controle is in volle gang. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Op de A7 bij Bad Nieuweschans is een grote controle gaande. Onder andere de Nationale Politie, de douane en de Marechaussee werken mee.

De controle in het grensgebied wordt tot donderdagavond 22 uur gehouden op initiatief van de politie van Osnabrück.

Mikpunten zijn onder andere illegaal verblijf, mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten.

'Het is wel voor de veiligheid'

Een chauffeur van de Flixbus werd ook aan de kant gezet, met zijn passagiers. 'Ik ben er heel erg blij mee, dat zou eigenlijk meer moeten gebeuren', zegt hij over de actie. 'Het kost ons een beetje tijd, maar het is wel voor de veiligheid. Als je hoort wat er allemaal gebeurt in de wereld, vind ik deze controles een goede zaak.'