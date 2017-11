Deel dit artikel:











Retourtje Schiermonnikoog met tien cent omhoog (Foto: Flickr/Ludovic (Creative Commons))

Reizigers naar Schiermonnikoog gaan 10 cent per retour meer betalen. Dat heeft vervoerder Wagenborg Passagiersdiensten bekend gemaakt. De prijsverhoging gaat per direct in, waardoor een retourticket nu 12,95 euro per stuk kost.

Ook de bootkaarten naar Ameland zijn tien cent duurder geworden. Er was sprake van dat het nieuwe kabinet de kaarten voor veerdiensten met btw zou belasten en dat de kaarten flink duurder zouden worden. Dat besluit is uitgesteld, zodat Wagenborg de prijsverhoging minimaal kon houden. De dienstregeling op het traject Holwerd-Ameland wordt aangepast, zodat het aantal vertragingen omlaag gaat. De boot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog blijft op dezelfde tijdstippen varen.