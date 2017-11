Handbiker Aksel Cijntje is Uniek Sporttalent: 'Echt super!'

Handbiker Aksel Cijntje (34) uit de stad Groningen wist donderdagochtend niet wat hem overkwam, toen hij zijn voordeur opendeed. Hij werd 'overvallen' door camera's. Die stonden voor zijn deur omdat Cijntje is verkozen tot Uniek Sporttalent.

Cijntje won in de categorie sporter met een lichamelijke of zintuiglijke beperking. 'Ik schrok toen ik de deur open deed en al die mensen en camera's zag. Mooier kon mijn dag niet beginnen, echt super!'

'Tof dat je anderen inspireert'

Hij kreeg de prijs uit handen van Jetze Plat, Paralympisch kampioen handbiken én de held van Cijntje. 'Zelf heb ik ook altijd helden gehad in de sport en ben ik in staat geweest de wereldtop te bereiken. En het is heel tof als je dan zelf weer andere mensen inspireert', zegt Plat.

'Voor Aksel is het moeilijk'

De verkiezing is een initiatief van UniekSporten. 'Er zijn nog veel verenigingen in Nederland die geen mogelijkheden bieden voor mensen met een beperking, zoals Aksel. Voor hem is het ook moeilijk, want Groningen heeft geen atletiekvereniging waar hij met zijn handbike kan trainen', vertelt Lineke Tielle van UniekSporten.

'We hopen dat verenigingen door deze verkiezing zoiets hebben van: 'Hé, laten we wat gaan opzetten en mensen zoals Aksel helpen'.'

Dromen van een handbikewedstrijd

Cijntje zelf heeft mooie plannen voor de toekomst : 'Ik hoop dat ik het voor elkaar kan krijgen dat er volgend jaar in Groningen een handbikewedstrijd georganiseerd wordt. En dat het publiek ervan genieten kan.'

