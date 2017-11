Hoe krijg je Aziatische toeristen naar Bourtange?

Hoe krijg je Aziatische toeristen naar Vesting Bourtange? Dat is de vraag waar vestingdirecteur Hendri Meendering vrijdagmiddag antwoord op gaat geven in het bijzijn van een delegatie aan toekomstige 'Bourtange-ambassadeurs'.

Zo'n dertig mensen uit de Amsterdamse toeristische sector moeten Bourtange gaan promoten om de Chinese toerist in de bus naar de vestingplaats te krijgen.

'Zo willen we Aziatische toeristen in Amsterdam overhalen om ook eens een kijkje in Bourtange te nemen', zegt Meendering. 'De Aziatische toerist is een droomtoerist voor ons: Aziaten reizen veel en willen zo veel mogelijk zien.'

Slapen in de bus

Toch lijkt een lange rit van zeker tweeënhalf uur naar Bourtange niet iets voor toeristen die zo veel mogelijk willen zien. 'De Aziatische toerist weet precies hoe hij daar mee om moet gaan', zegt Meendering. 'Die nemen zo veel mogelijk foto's en selfies in Bourtange en slapen dan bij in de bus.'

Te vol

Meendering rekent in eerste instantie op twee bussen per week. Het zou 150 toeristen naar Bourtange moeten opleveren.

Hij is niet bang dat het vestingstadje straks overstelpt wordt met toeristen. 'Het mag groeien naar zo'n twee of drie bussen per dag. Bovendien komen ze straks op doordeweekse dagen en niet tijdens evenementen, als het sowieso al erg druk is.'

Leuk blijven om te wonen

'Bourtange mag geen Giethoorn worden, waar duizend mensen per dag komen', vindt Meendering. 'Het moet immers ook leuk blijven om in de vestingstad te wonen.'

Lees ook

- Vesting Bourtange gaat mogelijk alsnog prijzen toegangskaartjes verhogen

- Aziatische invasie kan Groningse economie impuls geven

- Het gaat goed met Bourtange: nu is het tijd voor Chinezen