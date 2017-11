Ambtenaren Haren voelen werkdruk en willen in gesprek met Groningen en Ten Boer

De ondernemingsraad (or) van de gemeente Haren vraagt aan het gemeentebestuur of ze in gesprek mag met Groningen en Ten Boer om de herindeling vorm te geven. Dat staat in een brief van de or, die gericht is aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens de werknemers van de gemeente Haren is het college verplicht aan zowel de burgers als de werknemers om het gesprek met de fusiepartners te openen. Daarnaast moeten bepaalde zaken geregeld worden, waardoor op ambtelijk niveau met elkaar gesproken moet worden.

Wrijving in de organisatie

Or-voorzitter Martijn Lanjouw schrijft bovendien dat er sprake is van 'wrijving in de organisatie'. 'We volgen de stappen zoals de raad dat wil', zegt Lanjouw. 'Maar je weet ook dat er een andere procedure loopt, namelijk die van een samenvoeging. De werkdruk is wel toegenomen de laatste tijd. Er zijn veel mensen weggegaan; mensen met ervaring. Daar komen nieuwe mensen voor terug en dan ben je niet gelijk op volle sterkte.'

Werkdruk

Van extreme werkdruk is geen sprake binnen de muren van het Harener gemeentehuis, maar werkdruk is er zeker, laat de or-voorzitter weten. 'We zitten niet constant in de stress, maar er is wel een bepaalde werkdruk.' Daarnaast had het personeel graag meer duidelijkheid willen hebben over de toekomst van de gemeente. Omdat Haren niet wil meewerken aan een herindeling, is die duidelijkheid er nog altijd niet.

Navraag bij collega's, leert Lanjouw dat nu echt stappen gezet moeten worden om de herindeling voor te bereiden. 'Ik hoor dat bepaalde zaken veel tijd in beslag nemen. Dan heb je het bijna over een jaar.' De boodschap is dus duidelijk. Het personeel van Haren wil de voorbereidingen op een eventuele herindeling gaan treffen.

Adviesbureau

Woensdag kwam naar buiten dat Haren vanaf 1 januari 2018 in gesprek moet gaan met Groningen en Ten Boer. Die uitspraak is gedaan door een juridisch adviesbureau in Den Haag. De anti-herindelingspartijen CDA, D66 en Gezond Verstand wilden duidelijkheid hebben over de rol van Haren in het herindelingstraject. Het adviesbureau concludeerde dat de gesprekken gestart moeten worden om voorbereidingen te kunnen treffen.

'Niemand kan ons iets verplichten'

Het is maar de vraag of het Harener gemeentebestuur daarmee instemt. Want wethouder Michiel Verbeek (D66) heeft in een reactie op de conclusie van het Haagse adviesbureau laten weten, niet per definitie vanaf 1 januari 2018 aan tafel te gaan zitten met Groningen en Ten Boer. 'Niemand kan ons tot iets verplichten', laat wethouder Verbeek weten. 'Er zal in goed overleg gehandeld moeten worden. Heel veel onderwerpen kunnen in een kort tijdsbestek geregeld worden als onverhoopt een herindeling onvermijdelijk is. Met een soort militaire operatie. Bij twee onderwerpen ligt dat iets ingewikkelder. Dat zijn personeel en ICT. Daar zullen we met de raad over willen spreken om daar een goede afspraak over te maken.'

Lees ook:

- Onderzoek: 'Haren moet vanaf 1 januari 2018 vizier ook op herindeling zetten'

- Dossier herindeling