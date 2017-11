Algemeen directeur Centrum Veilig Wonen vertrekt

Peter Kruyt vertrekt als algemeen directeur van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hij stopt aan het einde van dit jaar.

Kruyt zegt dat hij de deur achter zich dicht trekt, omdat de rol van het CVW verandert. Het in Appingedam gevestigde CVW wordt onder regie geplaatst van de Nationaal Coördinator Groningen en op afstand van de NAM. 'Bij deze ontwikkeling past een andere leider', aldus Kruyt.

Wie de opvolger van Kruyt wordt, is nog niet bekend. Het CVW verwacht de naam van de nieuwe algemeen directeur 'binnenkort' bekend te maken.

Vanaf de oprichting betrokken

Kruyt is sinds de oprichting in 2014 werkzaam voor het aanspreekpunt bij bevingsschade. Eerder kondigde directeur Bouwkundig Versterken Jan-Emmo Hut zijn vertrek aan. Hut neemt in het voorjaar van 2018 afscheid.

