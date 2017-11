Lycurgus blijft maar winnen in de competitie

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben opnieuw een competitiezege geboekt. In Zwolle wonnen de Groningers met 3-1 (23-25, 27-25, 18-25, 14-25) van Coniche Topvolleybal Zwolle.

Afgelopen weekend werd Lycurgus nog uitgeschakeld in de Champions League door het Belgische Maaseik. In eigen land zijn de Groningers tot nu toe oppermachtig. De ploeg van coach Arjan Taaij won alle zeven gespeelde duels in de eredivisie en staat daarmee eerste met 21 punten.

Volgende tegenstander: Zaanstad

Zondagmiddag spelen de Groningers voor het bekertoernooi thuis tegen Zaanstad.

