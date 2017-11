Lopster oppositie stemt tegen DAL-huwelijk

'Met pijn in het hart stem ik tegen het herindelingsvoorstel', zegt fractievoorzitter Bert-Jan Huizing van de VVD in Loppersum. De Lopster oppositie stemt donderdagavond verrassend tegen de herindeling.

Doordat de coalitie - die voor is - een nipte meerderheid heeft van één zetel, loopt het fusieproces niet direct brokken op. Wel moeten de drie gemeentebesturen, Loppersum, Delfzijl en Appingedam, nu de neuzen in de juiste richting zien te krijgen. En dat kost weer extra tijd.

Breekpunt

De oppositiepartijen in Loppersum kunnen er niet mee leven dat het CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks geen datum willen prikken waarop de fusie afgerond moet zijn. En dat is een breekpunt voor de oppositie.

De coalitiepartijen willen geen datum prikken en de gemeentebesturen de vrije hand geven om het fusieproces te begeleiden. 'Als je met een vrouw trouwt, kijk je niet naar de datum, maar naar de vrouw', zegt fractievoorzitter Bé Prins van de ChristenUnie.

'Februari is te vroeg'

In het voorstel van D66/Gemeentebelangen staat naast de einddatum van 2021, dat er in februari 2018 een ontwerpbesluit over de fusieprocedure moet liggen. Ook dat is voor de coalitie een breekpunt. 'Februari is te vroeg', zegt Prins (CU).

Dat de coalitie het voorstel van D66/Gemeentebelangen van tafel veegt, stuit de oppositie tegen de borst. 'Ik schaam mij diep dat we hier al jaren over praten en dat we nu nog meer tijd nodig hebben', zegt raadslid Hans Sauerborn van D66/Gemeentebelangen.



Appingedam: 'Legendarische avond'

Terwijl in Loppersum onenigheid ontstaat over de herindeling, wordt in Appingedam gesproken van een legendarische avond. De raad stemde unaniem voor de herindeling.

Daarnaast wordt in Appingedam het voorstel aangepast, zodat de herindeling uiterlijk voor 2021 afgerond moet zijn. Verder willen de partijen in februari 2018 het herindelingsontwerp voor het fusieproces op tafel hebben liggen. Maar daarvoor moet de gemeente eerst wel overeenstemming bereiken met Delfzijl en Loppersum. Gezien de situatie in Loppersum kan dat nog lastig worden.

Delfzijl

In Delfzijl koersen ze af op 2020. Daar vergaderen ze nog over het voorstel.

