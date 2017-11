Verslaafde drugsdealer met wapens moet een maand de gevangenis in

Voor het handelen in harddrugs en het bezit van twee wapens moet een 22-jarige man uit Nieuw-Buinen één maand de cel in en 180 uur werkstraf verrichten.

Dat bepaalde de rechtbank in Assen, zo meldt RTV Drenthe.

Daarnaast kreeg de man een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en moet hij verplicht worden behandeld in een verslavingskliniek. Volgens de rechtbank verdiende hij bijna 11.000 euro met de drugshandel; dat bedrag moet hij terugbetalen aan de staat.



Ghb, speed en xtc

De man vertelde tijdens de rechtszaak dat hij tussen februari en eind april vorig jaar ghb, speed en xtc verkocht. De rechtbank vindt te bewijzen dat hij daar al in december 2015 mee begon. Aanvankelijk gaf en verkocht hij alleen drugs aan vrienden, maar dat is ook drugshandel, oordeelt de rechtbank.

In februari verloor de man zijn baan en begon hij steeds meer te verkopen om geld te verdienen. Hij bracht de drugs rond in zijn auto en had zo'n veertig klanten. Zelf was hij ook zwaar verslaafd.



Stroomstootwapen en balletjespistool

In april, mei en augustus werd de man betrapt met harddrugs op zak. De laatste keer had hij ook een stroomstootwapen bij zich. Na een tip vond de politie ook een balletjespistool van de man in de schuur van zijn moeder in Emmen.