Wethouder Mariska Sloot nieuwe voorzitter Partij voor het Noorden

Wethouder van Haren Mariska Sloot is tijdens de ledenvergadering unaniem gekozen tot voorzitter van de Partij voor het Noorden.

Sloot volgt Lieuwe Terpstra op die sinds de oprichting van de partij bijna onafgebroken voorzitter was. Terpstra werd tijdens de vergadering benoemd tot erelid van de partij. Hij is naast schaatslegende Jan Uitham het tweede erelid. Het derde erelid Teun Jan Zanen is vorig jaar overleden.

Van drie naar vijf

In de ledenvergadering werd het bestuur van de Partij voor het Noorden uitgebreid van drie naar vijf leden.