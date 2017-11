Delfzijl geeft ton extra aan jeugdinstellingen

In de gemeente Delfzijl kunnen binnenkort meer kinderen sporten, muziekles volgen en gezonder eten. De gemeente geeft dit jaar namelijk een ton extra aan jeugdinstellingen.

Zo krijgt het Jeugdsportfonds 10.000 euro bovenop hun huidige subsidie. De Stichting Leergeld krijgt 25.000 euro.

Extra fruit

Het geld is afkomstig van het Rijk. Het is bedoeld voor de ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Zo krijgen gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank extra fruit in hun pakket.

IVAK

Ook krijgt het Jeugdcultuurfonds nu subsidie van de gemeente. Daarmee kunnen dans- en muzieklessen worden betaald via Stichting IVAK.

'Het IVAK had altijd een inkomensafhankelijke contributie. Met de nieuwe stichting kon dat niet meer. Nu zijn ook de lessen van het huidige IVAK weer voor alle kinderen toegankelijk', zegt wethouder Meindert Joostens.