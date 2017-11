'Dna-spoor leidde politie naar verdachte van moord op Groningse prostituee'

De 44-jarige Sjonny W. is door een dna-spoor gelinkt aan de moord op de Groningse prostituee Monique Roossien, in 2003 in Amsterdam.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf. Donderdag werd duidelijk dat de klusser uit Amsterdam, die al vastzat voor de moorden op twee andere prostituees in 2004 en 2017, nu ook verdacht wordt van de moord op Roossien.

Geen dna

Het is opmerkelijk dat dna hierbij een rol heeft gespeeld: op het lichaam van Roossien is in 2003 geen dna van een mogelijke dader gevonden.

Dit kan betekenen dat door nieuwe technieken alsnog een dna-profiel van een spoor is gemaakt, of dat er iets in de woning of tuin van de verdachte is gevonden wat leidde naar Roossien. Het Openbaar Ministerie wil hierover niet in detail treden, aldus de krant.

Lees ook:

- 'Klusjesman verdacht van moord op Groningse prostituee Monique Roossien'