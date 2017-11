Foutje: wel een chip in de container, maar niet op de vuilniswagen

Zoals aangekondigd zijn de grijze containers in de gemeente Pekela dit jaar voorzien van een chip om af te lezen hoe vaak ze worden geleegd. Een probleem: de vuilniswagen kan de chips niet uitlezen.

'Ja dat is een beetje onhandig', geeft wethouder Jaap van Mannekes toe. De gemeente is bezig met een oplossing. 'We zijn vergeten in het contract van de afvalverwerker te zetten dat ze dit moeten regelen. In april komt er een nieuw contract waarin wel staat dat de afvalverwerker de chips moet kunnen aflezen. Dan wordt het geregeld.'

Efficiënter ophalen

De gemeente Pekela heeft besloten de chips aan te brengen om zo efficiënter het afval op te kunnen halen. Van Mannekes: 'Nu wordt de grijze container een keer in de vier weken geleegd. Maar als uit de gegevens blijkt dat mensen lang niet altijd de container bij de weg zetten, zouden we de container bijvoorbeeld ook nog maar een keer in de vijf weken kunnen legen.'

'Illegale grijze containers'

Daar komt bij dat er nog een aantal 'illegale' grijze containers in omloop zijn. Dit jaar kregen alle inwoners een nieuwe grijze container. De oude zijn nu in gebruik als papiercontainer.

'Maar sommige inwoners gebruiken de papiercontainer ook voor restafval en zetten ze tegelijk bij de weg. Omdat alleen de nieuwe containers een chip hebben, kunnen we de oude bakken er zo uit filteren.'

Afval scheiden

De inwoners van Pekela hebben inmiddels vier containers bij huis staan: een grijze, groene, papier- en plasticcontainer.

De wethouder concludeert dat het scheiden van afval goed gaat. 'We leveren tonnen kunststof aan. En er wordt twee keer zoveel papier ingezameld als voorheen.'

