Oud-wethouder niet aansprakelijk voor faillissement reïntegratiebedrijf

Voormalig wethouder Klaas van Leeuwen van Oldambt treft geen blaam in het faillissement van het Winschoter reïntegratiebedrijf Opmaat.

Dat heeft het Gerechtshof bepaald in hoger beroep. Vakbond FNV en twee gedupeerde ex-werknemers van Opmaat hadden Van Leeuwen voor de rechter gedaagd.

1,2 miljoen euro

Zij hielden de voormalig wethouder persoonlijk aansprakelijk voor het faillissement van de stichting. Van Leeuwen was de laatste bestuurder van Opmaat, dat in 2013 failliet ging.

Het geld voor een sociaal plan was eerder op dan gepland. Van de beschikbare 1,2 miljoen euro ging ruim zes ton naar een extern adviesbureau. Twee ex-medewerkers kwamen zonder wachtgeld in de bijstand terecht.

Privépersoon

Van Leeuwen werd vervolgens als privépersoon aansprakelijk gesteld. Daarbij eisten de FNV en de beide werknemers een schadevergoeding voor het bedrag dat zij tot aan hun pensioen aan wachtgeld misliepen. Het ging om een bedrag van 141.001 euro.

Net als de rechtbank eerder, oordeelt het Hof dat Van Leeuwen geen verwijten valt te maken. Het is niet vast komen te staan dat de oud-wethouder als voorzitter van Opmaat onvoldoende toezicht heeft gehouden. Ook heeft hij er alles aan gedaan om de beide ex-werknemers naar ander werk te begeleiden.

Het Gerechtshof vindt ook niet dat het budget voor het sociaal plan is overschreden. 'Het Hof stelt in zijn arrest dat je kosten mag maken om een sociaal plan uit te voeren', zegt Van Leeuwens advocaat Paulien Waninge.

Van Leeuwen is opgelucht

Volgens haar reageerde Van Leeuwen 'erg opgelucht' op de uitspraak van het Hof. 'Klaas is inmiddels met pensioen en zag deze beschuldiging als een smet op zijn carrière. Dit arrest hing toch als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Hoewel we altijd vertrouwen hadden in een goede afloop, weet je nooit wat het Hof gaat beslissen.'

Eerder vond de curator die belast was met de afwikkeling van het faillissement van Opmaat, ook al geen gronden om Van Leeuwen te vervolgen.

