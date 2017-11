Sinterklaasintocht Groningen: dit moet je weten

De pepernoten liggen al een tijdje in de winkel, maar zaterdag 18 november is het moment dat er ook mee gestrooid mag worden: Sinterklaas zet voet aan wal in de provincie Groningen. Hier vind je handige informatie.

We zetten zeven vragen en antwoorden op rij.

1. Waar is de Sint in Stad?

De stoomboot van Sinterklaas vaart rond 13.00 uur de stad binnen via de Hoek van Ameland (tussen de Noorderhaven en het Hoge der A) en zal om 13.30 aanmeren bij roeivereniging De Hunze aan de Zuiderhaven:

Daarna stapt de Goedheiligman rond 14.15 uur op zijn paard om met zijn pieten de binnenstad van Groningen te verkennen. De stoet begint op de Praediniussingel, gaat via de net gerenoveerde Astraat en eindigt ongeveer een uur later op de Grote Markt. De volledige route:

2. Waar parkeer ik?

De gemeente Groningen laat weten geen parkeermaatregelen te nemen voor de intocht. In de binnenstad en omgeving kan de auto, zoals gewoonlijk, worden geparkeerd in parkeergarages: Centrum, Westerhaven, P+R Centraal Station, Bios (naast Pathé), Rademarkt, Damsterdiep, Oosterpoort, Provinciehuis, Ossenmarkt en Boterdiep. Buiten de stad zijn verschillende P+R's handige manieren om de stad in te komen.

Let wel even op: door de route van de Sinterklaasintocht is binnenstad gedeeltelijk afgesloten. Ga er dus vanuit dat er hier en daar omgereden moet worden.

3. Kan ik ongestoord met de trein?

Nee, het wordt lastig om met de trein naar de intocht van Sinterklaas in Stad te reizen. Er rijden namelijk geen treinen op de trajecten Groningen - Hoogeveen en Groningen - Veendam/ Winschoten. Wel worden er vervangende bussen ingezet. Vanwege de stremming rijden er tussen Assen en Groningen dit weekend ook extra bussen.

4. Wat wordt het weer?

De zon breekt zaterdag langzaam door en de dag begint droog. Later in de ochtend kan er eventueel een bui vallen. Een paraplu is dus geen overbodige luxe, maar pas op dat je 'm niet loslaat: er is ook kans op hagel en windstoten. Het wordt zo'n 8 tot 9 graden, later op de dag neemt de wind weer af.

5. Waar komt de Sint nog meer zaterdag?

Sinterklaas zal niet alleen de stad aandoen tijdens zijn rondje Groningen. De boot zal ook aanmeren in:

- Delfzijl (Haven, 13.00 uur)

- Leek (Haven, 14.00 uur)

- Stadskanaal (Perron Museumspoorlijn, 12.45 uur)

- Veendam (Boven Oosterdiep, 13.00 uur)

- Westerbroek (Dorpshuis aalmanshuus, 14.00 uur)

- Winschoten (Havenkade, 14.00 uur)

- Winsum (Jeneverbrug, 14.00 uur)

6. Welke zwarte pieten neemt hij mee?

De stad Groningen heeft er dit jaar opnieuw voor gekozen om niet alleen zwarte pieten, maar ook roetveegpieten in de optocht van de Sint mee te laten lopen. Dat betekent dat de pieten niet volledig zijn geschminkt, maar een paar donkere vegen op het gezicht hebben.

Tijdens de optocht lopen er ook Spaanse edellieden mee die klederdracht dragen uit de zestiende eeuw. Dit soort pieten liepen al mee in eerdere optochten van de Sint. Het beklimmen van de daken is alvast een stukje eenvoudiger gemaakt:

7. Waar is de landelijke intocht?

Vier jaar geleden was de landelijke intocht nog in de binnenstad van Groningen. Dit jaar is Dokkum de locatie voor de landelijke intocht.

Lees ook:

- Ook dit jaar roetveegpieten in Sinterklaas-optocht Groningen