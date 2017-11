Wat je (waarschijnlijk) nog niet wist over voetbal in Groningen

De Groningse uitgever Noordhoff heeft er een bijzondere atlas bij: de Bosatlas van het Nederlandse voetbal. Die staat vol met cijfers en kaarten over het Nederlandse voetbal - en Groningen.

De atlas werd donderdag officieel gepresenteerd. Studio Sport-presentator Tom Egbers nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het boek behandelt onder andere het professionele en amateurvoetbal, natuurgras en kunstgrasvelden, de afstand tot een voetbalclub in de buurt (gemiddeld drie kilometer) en clubculturen. Wie met een Groningse blik door het boek bladert, komt bijzondere gegevens tegen. In dit artikel selecteren we drie typisch Groningse voetbalstatistieken.

1. FC Groningen maakt de meeste kilometers

Van alle clubs in de huidige Eredivisie, moet FC Groningen de meeste kilometers afleggen om een partijtje te kunnen ballen. De FC en de meest fanatieke fans reizen zo'n 7.000 kilometer per voetbalseizoen. Dat is meer dan het dubbele van FC Utrecht, dat de kortste afstand hoeft af te leggen - en niet verder reist dan 3.000 kilometer per jaar.

In totaal leggen de profclubs uit de Eredivisie en Eerste Divisie in Nederland zo'n 150.000 kilometer per jaar af voor de reguliere competitie. Naast FC Groningen legt ook Cambuur Leeuwarden zo'n 7.000 kilometer af.

2. Stad heeft de één-na-meeste voetbalstraatnamen

Nog een grappig gegeven uit de Bosatlas: in de stad Groningen wemelt het van de straatnamen die linken aan voetbal. Alleen Rotterdam heeft meer voetbalstraatnamen.

Van de zestien Groningse straten verwijzen er twee naar het oude Oosterparkstadion van FC Groningen: de Langezijde en Parkzijde. Een deel van de andere veertien straten zijn ook te vinden rondom de locatie van het oude stadion. Een opvallende naam is bijvoorbeeld Piet de Koestraat, vernoemd naar een in 1934 geboren oud-speler van GVAV. Hij trof 47 keer het net in 196 wedstrijden. 'Leuke jongen, echte Groninger, getructe rechtsbuiten, mooie voorzet', weet oud-sportjournalist Dick Heuvelman.

Andere namen verwijzen - natuurlijk - vooral naar FC Groningen. Zo hebben we straten vernoemd naar Tjerk Bolhuis, Otto Bonsema, Klaas Buist, Henk Cornelis, Piet Fransen, Appie Groen, Tonny van Leeuwen, Henk Plenter, Klaas Schipper, Siebold Sissingh, Hans Tetzner, Klaas de Wit en Jan Groninger.

3. Groningen heeft de meeste vrouwelijke voetballers

Tot slot een cijfer dat niet al tijden vaststaat, maar nog volop in ontwikkeling is. Onze provincie is koploper op het gebied van vrouwenelftallen. In het bijzonder in Noord-Groningen zijn er veel voetbalsters, net als in het noorden van Friesland. De Bosatlas van het Nederlandse Voetbal heeft het zelfs over 'FC Waddenzee': in het gehele gebied van Eemsmond tot Harlingen is twintig procent van de voetballers vrouw.

In 2017 hebben zo'n 2500 van de 3000 voetbalteams in Nederland vrouwen- of meisjes-elftallen. Dat aantal clubs neemt snel toe: afgelopen zomer meldden we nog dat het er zo'n 2000 zijn. Het aantal pupillen-meisjes bij voetbalclubs neemt per seizoen met 6,7 procent toe - en dat cijfer is nog van vóór de gewonnen EK-finale van de Nederlandse Leeuwinnen.

