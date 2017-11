Rondje Groningen: Waarvoor was die grote rij in Stad?

Wat zijn de meest opvallende berichten in en om Groningen op sociale media? We zetten ze iedere dag op een rij in Rondje Groningen. Met vandaag

1) Mooi Drieborg

Frommel schoot deze fraaie plaat in Drieborg. Laten we deze editie daar eens mee beginnen.

2) Zwemles in Singapore



Nog een paar jaar, en dan worden we eruit gezwommen door Nederlanders... uit Singapore. Ranomi geeft er zwemles aan kinderen van de Hollandse Club.





3) Gasalternatief?

Aardgas uit CO2 en een zonnestraal, is dat het alternatief voor gas in de grond? Spoiler: daar lijkt het nog niet op, als het aan Erik Karsies ligt.

4) Waarvoor was die rij?

Een grote rij op de Grote Markt in Groningen vandaag, rond kwart voor vijf. Van het gemeentehuis lans het Vindicat-pand, naar de Martinikerk. Waarvoor de rij was? De Van der Leeuw-lezing van David van Rey en Freek de Jonge. Zij spraken over populisme en de dekolonisatie van Europa. En dat leeft.

5) Beste kibbeling in de buurt

Ga eens bij jezelf te rade: waar eet jij de lekkerste kibbeling in de provincie?

6) Vitesse komt met veel

Vijfhonderd man neemt Vitesse mee naar FC Groningen zondag. Niet verwonderlijk, want de club haalt samen met Excelsior de beste uitresultaten in de Eredivisie. Moeten we ons schrap zetten?

7) Maar Vitesse is niet de enige...

Vitesse is niet de enige die fans meeneemt. Deze supporters kwamen helemaal uit Mexico om FC'er Uriel Antuna aan te moedigen.

8) Angst voor uitfluiten

En nu we het toch over FC Groningen - Vitesse van aanstaande zondag hebben: deze fan spreekt alvast een angst uit:

9) Alles is rustig...

En dat houden we graag zo, Hans.

10) ... maar hoe lang nog?

Maar alle rust ten spijt: we krijgen binnenkort natuurlijk wel een fietssnelweg.

11) Sintintochtoverzicht

De Sint komt in Stad én Ommeland morgen. We hebben op een rij gezet wat je moet weten over de Sinterklaasintochten in de provincie zaterdag. Van parkeren tot het weer, van de pieten tot de plaatsen.

12) Foto's van kinderen versieren Martini

Foto's van Playmobil-poppetjes, honden en Groningse gebouwen: allemaal zijn ze geschoten door kinderen, en ook allemaal komen ze te hangen in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis.

13) Ode aan het Groningse voetbal

Sproakwotter, Martin Blok, Harry van Boven en onze Erik Hulsegge, maakte deze Grunneger hommage aan het leven op en om de Groningse voetbalvelden.

14) Schaap gered

Ecologisch dienstverlener Sieger lette op het groen naast de weg en twijfelde niet. Hij zette dit schaap overeind. Namens de voltallige schapenwei: Bèèèèèhdankt.

