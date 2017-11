'Het is maar goed dat directeur CVW plaatsmaakt voor een ander'

'Het Centrum Veilig Wonen heeft een directeur nodig die niet aan de leiband van de NAM loopt. Het is dus maar goed dat directeur Peter Kruyt van het CVW plaats maakt voor een ander.'

Dat zegt Dick Kleijer in reactie op het aangekondigde vertrek van Kruyt, eind dit jaar. Kleijer had namens de Groninger Bodem Beweging veel te maken met het CVW.

Verwachtingen niet waargemaakt

'We hadden goede persoonlijke contacten, maar hij heeft niet waargemaakt wat wij gehoopt hadden: een onafhankelijk CVW dat los van de NAM de schade-afhandeling zou doen', concludeert Kleijer.

Hij vindt het logisch dat Kruyt weggaat. 'Hij heeft ervoor gekozen om de slipper van de NAM te dragen en hij had zich autonomer moeten zijn. Hij heeft geaccepteerd dat het was zoals het was, aan de leiband van de NAM. Misschien was het intern vechten tegen de bierkaai, maar hebben er extern niets van gemerkt.'

Wensen hem het beste toe

Deed Kruyt dan helemaal niets goed in de ogen van Kleijer? 'Zeker wel', concludeert de voormalig secretaris van de GBB. 'Kruyt is er toch in geslaagd om in de organisatie eerste aanzetten te doen. Zo is de klantvriendelijkheid iets verbeterd. Hij heeft inzet getoond, maar is over het algemeen niet geslaagd.'

Dat neemt niet weg dat Kleijer persoonlijk goed overweg kon met de ervaren bestuurder. 'We wensen hem echt het beste toe, maar in dit gebied heeft hij niet het beste kunnen brengen.'

