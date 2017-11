Kap molen Mensingeweer wordt teruggeplaatst

De kap van korenmolen Hollands Welvaart in Mensingeweer wordt komende woensdag teruggeplaatst. De afgelopen maanden is er groot onderhoud geweest aan de molen.

Daarvoor was het nodig de kap te verwijderen. De bovenkant van de molen is intussen gerepareerd en ook zijn de fokken van het gevlucht (het wiekenkruis) vernieuwd. De komende wintermaanden worden de roeden nog gerestaureerd. Die zullen in het voorjaar van 2018 worden teruggeplaatst.

Tijdens het terugplaatsen van de kap, woensdag tussen 7.30 en 15.00 uur, is de Molenweg gestremd.

