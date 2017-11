Foto van burgemeester Bedum met LHBT'ers gaat land door

'Democratie komt niet in beweging zonder diversiteit'. Dat stelt burgemeester Erica van Lente van Bedum. Ze liet zich fotograferen met een groepje LHBT'ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).

De foto wordt getoond op een expositie in Nieuwegein, in het kader van de Dag van de Lokale Democratie. Daarna zal de foto op andere exposities door het hele land worden getoond.

De foto is genomen bij de toren van Westerdijkshorn. Het gaat om een 'geënsceneerd fotografisch portet'. Van Lente: 'Als bestuurder moet je de boer op. Met je voeten in de modder. Of op een roze ondergrond.'