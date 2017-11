Lopend Vuur: Ik eet ook te weinig groente

Veel jonge kinderen eten minder groente en fruit dan wordt aanbevolen door het Voedingscentrum. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Voedingscentrum.

Slechts vier op de tien kinderen eet voldoende fruit en groente, als het aan het Voedingscentrum ligt. Het gaat om de groep kinderen tussen 1 en 12 jaar.

Advies verschilt per leeftijd

Volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum zouden kinderen van 1 tot 4 jaar 150 gram fruit en 50 tot 100 gram groente per dag moeten eten. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar is dat afgelopen naar 200 gram fruit en 150 tot 200 gram groente. Volwassenen krijgen het advies om elke dag 250 gram fruit en groente te eten.

Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Hoe staat het bij jou? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Laat je de auto staan in de stad?

Donderdag was onze stelling: Om de stad Groningen in te komen, laat ik de auto staan. Van de in totaal 2.911 stemmers, doet 52 procent dat.