Staan de stoeltjes van de Langeleegte straks bij Pelikaan S?

Donderdag begon de sloop van de staantribunes van stadion De Langeleegte. Maar als het aan Pelikaan S- voorzitter Wim Bulten ligt, gaat niet alles naar de stort.

De nog aanwezige stoeltjes van de zittribune wil hij overnemen. Niet alleen voor zijn club, maar ook om SC Veendam voort te laten leven.

Nostalgie

'Als iets nostalgie is, is dat het wel. Veendam was een van de mooiste voetbalverenigingen van het noorden. Helaas ging de club ter ziele, maar het leeft nog wel', meent Bulten.

Of hij de enige gegadigde is, weet hij niet. 'Wij willen wel graag aantal stoelen hebben. Het gaat niet om het aantal, maar we willen voor het idee een aantal hebben. Hoe meer hoe beter. Wat ons gegund is, daar doen we het mee.'

Of hij daarvoor moet betalen, weet Bulten nog niet. 'Als het zo gaat, dan gaat het zo. Ik vind ook dat alle stoelen met naam van oud-speler moeten hebben.'

Stoeltjes overspuiten?

Maar als de stoeltjes van de Langeleegte daadwerkelijk in Oostwold terecht komen, rijst er een nieuw 'probleem'. De blauwe stoeltjes uit Veendam passen niet bij de clubkleuren (rood-zwart) van Pelikaan S.

Gaat Bulten de stoeltjes overspuiten? 'Nee', klinkt het resoluut. 'Het blijft zoals het is. Eerst moeten we zorgen dat we de stoeltjes krijgen, daarna maken we er wel een plan omheen voor bijvoorbeeld een tribune.'

Lees ook:

- Sloophamer in korte zijde van de Langeleegte

- Langeleegte krijgt kunstgras: 'Als grote amateurclub moet je wel'

- Aanleg van Leer- en sportpark in Veendam van start

- Sportcampus Langeleegte krijgt steeds meer vorm