Hertenkamp in Midwolda op de schop

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw onderkomen voor dieren in hertenkamp Ennemaborg in Midwolda. De schuur wordt geheel vernieuwd en oude stallen worden verwijderd.

De aanleg en herinrichting van het terrein wordt gedaan door het groenteam van het Groninger Landschap.

Nieuwe tegels

Het hertenkamp werd in 1945 al aangelegd. Door veroudering is het dierenverblijf aan opknapping toe. En dat begint bij het aanleggen van nieuwe tegels, wat volgens vrijwilliger bij het hertenkamp, Geert Schiphorst, niet het moeilijkste is: 'Eerst schoonmaken en dan gewoon neerleggen.'

Vrijwilligerswerk

Schiphorst is aangesloten bij de Vereniging Dorpsbelangen Midwolda, de groep die zich mede heeft ontfermd over het opknappen van het hertenkamp en hiervoor het Groninger Landschap heeft benaderd. 'De binneninrichting wordt vernieuwd, het hemelwaterafvoer moet nog worden aangelegd en het oude gebouw moet nog helemaal worden afgebroken.'

Het heeft lang geduurd, maar dan heb je ook wat Miranda Wiering - Groninger Landschap

Oude schuren

Miranda Wiering van het Groninger Landschap is enthousiast over de vooruitgang: 'Het heeft lang geduurd, maar dan heb je ook wat. Het raster gaan we ook aanpakken, dat is van het voorjaar klaar. Dan worden ook de oude schuren afgebroken. Daarna kan het weer heel lang mee. '

Omheining

Als de omheining klaar is, kunnen de dieren weer worden verzameld in het hertenkamp. 'Dat zijn, net als nu, geiten, herten, kippen en konijnen. Vanmorgen stond er alweer een oma met haar kleinkinderen dieren te voeren. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om.