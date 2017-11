'Rustig dagje voor de Marechaussee, in Groningen tenminste'

Bij de grote verkeerscontrole bij de grensovergang bij Bad Nieuweschans is donderdag niemand aangehouden. De controle was onderdeel van een grote landelijke controle, gericht op de Duitse grens.

Bij de 22 andere controles in Nederland zijn wel aanhoudingen verricht: zestien in totaal. Het ging onder meer om mensensmokkel, hennep kweken en rijden onder invloed.

Duits asieldocument

Bij Bad Nieuweschans is nog wel een man met een Duits asieldocument teruggestuurd. 'Daarmee mag je de grens niet over', zegt Dennis Muller van de Koninklijke Marechaussee.

'Dat is geen aanhouding waard. Het was een rustig dagje voor ons, in Groningen tenminste', lacht Muller.

Naast de Marechaussee deden ook de Nederlandse en Duitse politie en de douane mee.

