Nadenken over nieuwe Oosterpoort is begonnen

Begin volgend jaar moet er een plan van aanpak liggen voor de realisatie voor een nieuw onderkomen van cultuurcentrum De Oosterpoort.

Over tien jaar wordt het cultuurcentrum aan de Trompsingel gesloopt. Op dit moment is er nog niks duidelijk over een nieuw onderkomen.

Alles kan

De planvorming van het nieuwe onderkomen gaat begin volgend jaar beginnen. Dan worden de projectorganisatie, planning en plankosten in beeld gebracht.

Alles ligt op dit moment nog open. Het gemeentebestuur heeft eerder al wel laten weten dat de nieuwe versie van De Oosterpoort ook in het centrum van de stad gebouwd kan worden. De gemeente geeft zichzelf een jaar lang de tijd om over de eisen en wensen van het nieuwe onderkomen na te denken.

2019-2022

Vanaf 2019 wordt de financiele haalbaarheid van het gebouw bekeken. Vervolgens gaat er tussen 2020 en 2022 gesproken worden over de locatie. Schetsen van het pand zijn dan ook bekend.

Onhoudbaar, maar toch op dezelfde plek?

Het huidige gebouw aan de Trompsingel gaat tegen de vlakte omdat het gebouw onhoudbaar is geworden. Buren ervaren regelmatig geluidshinder en de verkeersdruk is er hoog. Toch is het niet ondekbaar dat het nieuwe pand op de huidige locatie komt.

De sloopkogel gaat dus pas over tien jaar in het gebouw. Tot die tijd wordt alleen het hoogdnodige onderhoud gepleegd. Dat komt neer op ruim 1,1 miljoen euro per jaar.



