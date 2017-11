Dit weekend in Groningen: Passie en Romantiek, Sinterklaas en de Survivalrun

Gaat het regenen en waaien, of blijft het droog en breekt zelfs de zon door? Ongeacht het weer, is er van alles te doen in Groningen dit weekend. En dan hebben we het niet alleen Sinterklaas-intochten.

Een selectie van de evenementen deze zaterdag en zondag:

Sinterklaas komt overal tegelijk aan

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. De Goedheiligman zet ongeveer tegelijk voet op allerlei plekken in de provincie. Hoe doet ie het hè? Samen met zwermen aan pieterbazen, kom je hem onder andere hier tegen:

- Delfzijl (Haven, 13.00 uur)

- Groningen (Zuiderhaven, 13.30 uur)

- Leek (Haven, 14.00 uur)

- Stadskanaal (Perron Museumspoorlijn, 12.45 uur)

- Veendam (Boven Oosterdiep, 13.00 uur)

- Westerbroek (Dorpshuis aalmanshuus, 14.00 uur)

- Winschoten (Havenkade, 14.00 uur)

- Winsum (Jeneverbrug, 14.00 uur)

De route door de stad, parkeerlocaties en het weer: alles over de Sinterklaasintochten lees je hier.

Opera, maar dan lichtvoetig, in theater De Molenberg

Een klassiek concert met opera-elementen, Mozart en Verdi. Maar dan los van het vertrouwde keurslijf en gespekt met korte verhalen, humor, popmuziek en spel. Dat is het idee achter de theaterproductie Passie en Romantiek in De Molenberg, zondag om 14.00 uur. Verschillende formaties en koren doen mee met de productie, die 15 euro per persoon kost.

Gloednieuw en nostalgisch: het Philips Museum

Deze zaterdag om 13.00 uur opent het officieel voor het publiek, het Museum Philips Stadskanaal. Ook zondag is het museum met oude apparatuur van Philips en herinneringen aan het fabrieksleven in Stadskanaal open van 13.00 tot 17.00 uur.

Het is de eerste én voorlopig laatste kans het museum door te struinen, want direct na dit weekend is er een winterstop en gaat het museum pas in april weer open. Het is te vinden aan Hunsingolaan 1a in Stadskanaal.

Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen

In de Sorghvliethal in Veendam vind je zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur een complete historie aan indrukwekkende techniek en mechaniek... in het klein. Stoomlocomotieven, vrachtwagens, bussen en motoren: ze zijn in miniatuurvorm allemaal te zien aan het Jan Salwaplein 1.

Onverbiddelijke survivalrun

Zo'n 8000 deelnemers maken zich klaar voor een van de meest fysieke inspanningen van het jaar: de Survivalrun op en om het Zernike-terrein in groningen. Van 11.00 tot 15.00 stormen de avontuurlijke sporters over stormbanen, klimmen ze in rekken en klouteren ze met touwen.

De vijfde editie van de Survivalrun is onverbiddelijk. Deelnemers krijgen polsbandje om. Faalt iemand bij een hindernis, dan wordt het bandje afgeknipt met een flinke straftijd tot gevolg. De start is zondag bij scoutinggebouw De Havik aan het Jaagpad 1.

