Minister Slob op werkbezoek bij RTV Noord

Minister Arie Slob (ChristenUnie) komt vrijdagmiddag aan het eind van de middag op werkbezoek bij RTV Noord. De minister die onder andere verantwoordelijk is voor Media wil weten hoe de omroep functioneert na de bezuinigingen van vorig jaar.

De regionale omroepen in Nederland moeten het sinds begin dit jaar in totaal met 17 miljoen euro minder doen. RTV Noord moest ruim 11 procent van haar budget inleveren.

Primeur

Directeur Gijs Lensink van RTV Noord is blij met het bezoek van Slob: 'We stellen het enorm op prijs dat de minister zo snel na het aantreden van nieuwe kabinet zich informeert over de situatie bij de Regionale Omroep. Het is mooi dat we die primeur hebben. Onze omroep presteert ondanks de bezuinigingen op alle media enorm goed. We laten graag zien hoe we het doen en welke ambities we hebben.'

Andere bezoeken

Overigens is RTV Noord niet de enige regionale omroep waar Slob op bezoek gaat. De bedoeling is dat de minister volgende week langs gaat bij Omroep Flevoland in Lelystad.

Het bezoek aan Groningen combineert Slob overigens met een partijbijeenkomst in Drachten. In het Fries Congrescentrum organiseert de ChristenUnie vrijdagavond een bijeenkomst voor partijgenoten.