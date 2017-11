Noord Vandaag: 'Op de derde dag schept God het land en noemt het Grunnen'

Marcel Hensema gaat binnenkort weer de theaters in. Na Mijn Ede en Mijn Tweede komt hij nu met Mijn Vrede. Het kerstverhaal, maar dan op z'n Gronings. 'Op de derde dag schept God het land, hij overziet het en noemt het Grunnen', aldus Hensema aan tafel bij Noord Vandaag.

Het idee is dat het een beleving wordt voor het hele gezin. 'Het lijkt mij zo leuk om hele families in de zaal te hebben.'

Hensema is momenteel op tv te zien in het tweede seizoen van de serie Hollands Hoop. Daarin speelt hij onder anderen samen met mede-Groninger Albert Secuur. Ze kregen kritiek, omdat ze niet goed Gronings zouden praten in de serie. Hensema kan zich er niet druk over maken. 'Mensen hebben altijd wat te zeuren.'

Ook over de grens weten ze trouwens wie Hensema is. Zo speelt hij een rol in de Netflix-serie Tokyo Trial, die is genomineerd voor een Emmy. 9:30

Verder in Noord Vandaag:

- De vesting Bourtange wil graag meer Aziatische toeristen trekken. Maar hoe? 1:10

- Het gaat FC Groningen sportief niet bepaald voor de wind. Zondag speelt het thuis tegen Vitesse. Spits Lars Veldwijk is door trainer Ernest Faber gepasseerd. Waarom? 4:08

- Ronald Niemeijer nam een kijkje bij een bijzonder dorpshuis in Krewerd, met een bijzondere dorpsbewoner. 5:23

- Lou Leeuw, Joost Dijkema en Dope D.O.D: het zijn een aantal Groningse artiesten die voorbij komen in het boek 'Rock City' van schrijver Igor Wijnker. 'Ik ging de mensen volgen. Als een soort schaduw registreerde ik alles wat ze deden.' 7:55

- Volgende week gaan de inwoners van de nieuw te vormen fusiegemeenten Westerwolde en Midden-Groningen naar de stembus. De partijen zijn druk op jacht naar stemmen. Maar: campagne voeren, hoe doe je dat eigenlijk? 14:52

- Groningse paarden spelen een rol in een film over de Friese koning Redbad. Hoe is dat zo gekomen? 16:33

