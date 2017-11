'Eigenlijk maak je iets waarvan je hoopt het nooit te gebruiken'

Met één druk op de knop hulp vragen aan je buren. Dat is vanaf vrijdag mogelijk voor vijftig ondernemers in de Groninger binnenstad.

De Groningen City Club bedacht de veiligheidsapp. Vooral kleine winkels, met weinig personeel, zouden hier baat bij kunnen hebben.

Nooit nodig

De ondernemers die hem gebruiken, zijn gevestigd aan de Stoeldraaierstraat, de Zwanestraat, de Grote Kromme Elleboog en de Oude Kijk in 't Jatstraat.

'Eigenlijk is het best raar', concludeert Cor Dijkstra van De Kaaskop. 'Je maakt iets waarvan je hoopt dat je het nooit nodig is.'

Peace of mind

Toch is Dijkstra er blij mee, net als collega-ondernemer Ziki Masoud van Smooth Brothers. 'Het heeft twee functies. Het geeft je wat peace of mind en het vergroot de saamhorigheid.'

De app heeft een alarmknop. Drukt iemand daarop, dan krijgen andere app-gebruikers direct een melding. 'Gelukkig heb ik nog nooit een situatie meegemaakt dat zoiets nodig was geweest, maar je weet maar nooit.'

Kaasmessen

Stelt het het personeel ook gerust? Dijkstra: 'Zeker, ik weet ook dat het het gevoel van veiligheid vergroot'. Om daar lachend aan toe te voegen: 'Gelukkig hebben wij daarnaast ook hele grote kaasmessen in de winkel'.

