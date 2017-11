Van luxe villa's tot gasloos: nieuwbouwprojecten in Groningen

Er wordt volop gebouwd in de provincie Groningen en er zijn talloze plannen voor de toekomst. Op de driedaagse beurs Nieuwbouw/Verbouw XL in MartiniPlaza zijn vrijdag, zaterdag en zondag veertig projecten te zien.

Het leeuwendeel van de projecten is bedoeld voor Stad, maar ook daarbuiten wordt gebouwd en verbouwd. Een greep uit de projecten.

Stad Groningen: grote aantallen

Het aantal inwoners van de stad Groningen is naar verwachting in 2030 met 24.000 inwoners gestegen. Om die mensen ook allemaal een dak boven hun hoofd te bieden, wordt al druk gewerkt aan het bouwen van 20.000 extra woningen.

Enkele van die projecten: op het Europapark, naast de Mediacentrale en vlak bij het stadion van FC Groningen, verrijst Powerhouse Helperpark.: 75 appartementen en vier luxe penthouses. En in Groningen Zuid komen 96 stadsvilla's en herenhuizen.

Vrijdag presenteerde Stad bovendien plannen voor de nieuwe woonwijk De Kreken, op het voormalige Suikerunieterrein. Meer over wonen in Stad lees je in ons webdossier.

Meerstad: gasloos wonen

Gemeente Leek: volop gebouwd

In Meerstad, net buiten de stad Groningen, is het ook een komen en gaan van bouwverkeer. Het idee daar is dat wonen en water hand in hand gaan. Opvallend zijn bijvoorbeeld de zestien drijvende woningen, de 27 villa's die komen bij Het Eiland en de rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen in Tersluis. Volledig gasloos

In Tolbert komen 43 woningen op het Sintmapark: vrijstaand, half vrijstaand en rijtjeshuizen. En even ten oosten van Zevenhuizen zijn vergevorderde plannen voor een nieuwe woonwijk, met ruimte voor ongeveer vijftig woningen.

Haren: meer vrijstaande huizen

Wie aan Haren denkt, denkt aan grote, vrijstaande huizen. In het project Zes op Zuid komt er nog een aantal bij: zes stuks, pal aan het Paterswoldsemeer. Maar ook voor mensen met een minder gevulde portemonnee wordt in Haren gebouwd: in het Harener Holt komen 65 nieuwe huizen te staan: rijtjeshuizen, maar ook twee-onder-een-kap en vrijstaand.

Hoogezand-Sappemeer: op de ijsbaan

Blauwestad: energieneutraal schiereiland

In de nieuwe wijk Vosholen in Hoogezand is de komende jaren ook veel bedrijvigheid. Er worden nog eens 21 vrije kavels gecreërd, met ruimte voor twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. En op de ijsbaanlocatie in Sappemeer worden veertien halfvrijstaande woningen neergezet.

In Blauwestad komt een volledig gasloos schiereiland: 26 energieneutrale watervilla's. Meer daarover lees je hier.

De afbeeldingen in dit artikel zijn impressie van architectenbureaus, die zich presenteren op de beurs.

