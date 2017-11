Deel dit artikel:











Ronald op pad met de oudste inwoner van Krewerd (Foto: RTV Noord)

In Krewerd is vrijdag het dorpshuis heropend. Het gebouw, dat uit 1960 stamt, is voor 150-duizend euro opgeknapt en kan weer jaren mee.

Krewerd heeft slechts 45 huizen en 90 inwoners. Toch is het dorpshuis van groot belang. 'We zien het als de huiskamer van ons dorp', aldus voorzitter Derk Verhaag. 'Want een groot gedeelte van het sociale gebeuren speelt zich hier af.' Het dorpshuis werd heropend door de 88-jarige Annie Folkersma. Zij is de dorpsoudste en Ronald haalde haar vrijdag op…