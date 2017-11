'De Kreken wordt een wijk zoals we die nog niet kennen in Groningen'

Uniek in Groningen, dat wordt de nieuwe woonwijk De Kreken op het terrein van de Suikerunie. Althans, dat is wat de gemeente Groningen zegt.

Vanaf 2020 wordt er gestart met de bouw van 550 woningen op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. De ambitie van het stadsbestuur is om er in elk geval 2500 woningen te bouwen. Toch kunnen dat er weleens veel meer worden volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'De mogelijkheid is er om vierduizend woningen te bouwen.'

Iets anders

Een unieke wijk die Groningen dus niet kent. Dat zijn de woorden van de wethouder. 'Het is de eerste wijk die voldoet aan de principes van de toekomst: klimaat- en energieneutraal, energieopwekkend, groen, maar ook een samensmelting van wonen en werken. Ook zal de auto een minder prominente plek innemen dan in de huidige woonwijken', laat Van der Schaaf weten.

Bereikbaarheid

Om de wijk goed bereikbaar te maken voor fietsers moet er echter nog wel wat werk verzet worden. Er moeten meerdere verbindingen voor zowel auto's als fietsers worden aangelegd. Verbindingen die richting verschillende delen van de stad zal gaan. Totale kosten voor het verbeteren van de infrastructuur: tien miljoen euro.

Tot 2030

In 2020 wordt dus gestart met de bouw van de eerste 550 woningen. Tussen 2020 en 2025 wordt er ook gewerkt aan een beter fietspad tussen de Suikerfabriek en de binnenstad. Duurzaamheid is het sleutelwoord bij het bouwen van de nieuwe wijk.

Meer dan de Kreken

Vloeivelden

Het complete terrein van de voormalige Suikerfabriek zal de komende tijd gaan veranderen. De wijk De Kreken gaat er dus verrijzen. Het voorterrein van de Suikerfabriek krijgt ook nog woningen, maar ook is er ruimte voor bedrijven en cultuur. Het moet het centrum van het terrein worden.

Aan de noordwestkant van het terrein liggen de vloeivelden. Mogelijk komt daar een haven waar woonboten kunnen liggen. De vloeivelden worden echter afgescheiden door een treinspoor. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een (tijdelijke) brug aan te leggen of een tunnel.

Op het Voorterrein komen 850 woningen, De Kreken krijgt in totaal 1100 woningen en op de Vloeivelden komen er 600. Per jaar zouden er 95 woningen gebouwd kunnen worden. De Kreken is dus de eerste wijk die woningen krijgt.

