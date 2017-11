Nieuwe hoofdsponsor voor korfballers Nic.

Korfbalclub Nic. heeft vanaf zaterdag een nieuwe hoofdsponsor. Bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de zaal prijkt de naam van Makelaardij John Schokker op de shirts.

De duur van het sponsorcontract is een jaar, met een optie voor nog een seizoen. Schokker is als sponsor geen onbekende in de Groningse sport. Hij is ook verbonden aan FC Groningen en Donar.

'Ik word sponsor van Nic. omdat ik de club vooruit wil helpen en ik mijn naam graag verbind aan deze club met haar rijke korfbalhistorie', vertelt Schokker.

'Groot sporthart'

Nic.-voorzitter Wiebe van der Ploeg is ook verheugd. 'John Schokker is een man met een groot sporthart. Die wil je er graag bij hebben', stelt de voorzitter.