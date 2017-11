Deel dit artikel:











'Tegelijk door groen': kinderen snappen het niet Voor kinderen in Stad is speciaal lesmateriaal ontwikkeld om onduidelijkheid weg te nemen (Foto: Jesper/Flickr. Creative Commons)

Meerdere basisscholen in Stad hebben aan de bel getrokken over de onduidelijkheid die heerst onder kinderen over de verkeersregels, wanneer alle stoplichten tegelijk op groen springen.

Geschreven door Stef Bandstra

Redacteur/nieuwslezer

Als gevolg daarvan heeft overheidsinstantie VerkeerswijzerGroningen een speciale les ontworpen. Kinderen van groep 7 op de Nassauschool in Stad kregen vrijdagochtend als eerste uitleg, van de Groninger wethouder Paul de Rook. Een kind kan de was doen De lesopbouw begint met theorie en eindigt met een praktijkles, waarin kinderen tegelijk door groen moeten fietsen. Voor Myrthe (10) uit groep 7 is het duidelijk geworden: 'Als de stoplichten het doen, moet je niet naar de haaientanden kijken. Tips voor als je zelf over zo'n kruispunt gaat: goed opletten en oogcontact maken, zodat de ander jou ook ziet.'

Wethouder Paul de Rook geeft uitleg aan basisschoolkinderen. Foto: Henk Tammens. Zelf nabootsen In Stad zijn destijds de regels ingevoerd om dodehoekongevallen te voorkomen. Door middel van theorie- en computerlessen wordt er meer duidelijkheid geschept over de precieze verkeersregels. Basisschoolleerlingen kunnen bijvoorbeeld op de pc zelf de verkeerssituatie nabootsen. Niet vanzelfsprekend De stad Groningen kent sinds 1989 al het principe 'alle fietsers tegelijk groen'. Dat de voorrangsregels in Stad goed werken is niet vanzelfsprekend. In Rotterdam werden vorig jaar tijdens een experiment, waarbij ook alle fietsers tegelijk groen licht kregen, twee ongelukken veroorzaakt. Lees ook: - Rotterdam waagt nieuwe poging met Gronings 'tegelijk groen'

