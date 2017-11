Blauwestad krijgt gasloos schiereiland

Een nieuw project in Blauwestad: daar worden 26 gasloze watervilla's gebouwd op een schiereiland.

Energieneutraal

De huizen zijn dus niet aangesloten op het gas. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van aardwarmte en zonnepanelen. Er wordt wel elektriciteit aangelegd, maar volgens directeur Johan Koopmans zal daar maar mondjesmaat gebruik van worden gemaakt. 'De huizen zijn nagenoeg energieneutraal.'

'Versneld van het gas af'

Koopmans is blij met de woningen, die zijn ontworpen door een architectenbureau in Finsterwolde en worden gebouwd door een bouwbedrijf in Scheemda. 'We willen als provincie Groningen versneld van het gas af, en dit project past daar prima bij.'

425.000 euro

De woningen komen op de markt voor een vanaf-prijs van 425.000 euro. Dat is een fors bedrag, maar volgens Koopmans staat daar tegenover dat de maandlasten voor energie erg laag zullen zijn.

Belangstelling

Er is al veel belangstelling voor de watervilla's aan de boorden van het Oldambtmeer: er hebben zich nog voor de officiële presentatie van het plan al drie mensen ingeschreven voor een kavel.

