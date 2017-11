Een jaar na het treinongeluk: 'Het had een behoorlijke impact'

'Het was één grote ravage', vertelt omwonende Philip Elsinga. Hij kan het ongeluk van precies een jaar geleden bij de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum goed voor de geest halen. 'Het heeft een behoorlijke impact en zoiets vergeet je niet snel weer.'

Rond het middaguur komt een trein van Arriva in botsing met een melkwagen waarvan de chauffeur de trein over het hoofd zag. Vijftig passagiers zitten in de trein, achttien mensen raken gewond, waarvan drie zwaargewond. De machinist is ongedeerd.

Rollercoaster van emoties

Elsinga, die vlak bij de overgang zijn boerderij heeft, is snel ter plaatse. Hij was bang dat er iets met zijn vrouw is gebeurd. Zij maakte dagelijks van de spoorwegovergang gebruik om hun dochter op te halen. Ze blijkt gelukkig niet betrokken te zijn bij het ongeluk.

'De trein lag half naast het spoor. Je ziet die tankauto en dan denk je: 'Die chauffeur leeft niet meer'. Dan kruipt die jongen er ineens ongedeerd met wat schrammen uit. En op het volgende moment hoorde ik van een andere omstander dat mijn moeder in de trein zit', vertelt Elsinga. Hij vliegt van de ene emotie in de andere.

Het is een beeld dat ik in mijn leven niet meer zal vergeten Philip Elsinga - omwonende

Familie dook op

'Ik rende naar de andere kant van de trein om mijn moeder te zoeken en gelukkig zag ik haar al snel', zegt Elsinga. 'Dat is een beeld dat ik in mijn leven niet meer zal vergeten. Ineens stond mijn moeder voor de neus van de trein. 'Joehoe, hier ben ik', hoorde ik. Dat was mijn moeder, die gelukkig ongedeerd was.'

Knal

Ook buurman Willem Stavenga was als een van de eersten aanwezig bij het ongeluk. Hij was op zijn boerderij bezig toen hij de knal hoorde. 'Ik heb 112 gebeld en ben er direct heen gegaan', vertelt Stavenga. Hij heeft ook zo veel mogelijk eerste hulp proberen te verlenen. 'We hebben ons direct ontfermd over de chauffeur en de passagiers.'

'Ik heb een jongen aangesproken en geholpen die er ernstig aan toe was. Die is later ook nog bij ons op de boerderij geweest. Dat was wel een geruststelling dat hij er goed vanaf is gekomen', vertelt Stavenga. Hij vond het fijn dat de jongen op bezoek is geweest.

We hebben ons direct ontfermd over de chauffeur en de passagiers Willem Stavenga - omwonende

En verder

De onbewaakte spoorwegovergang is na het ongeval gesloten en er staan hekken voor. Op het erf van Stavenga is een tijdelijke noodweg aangelegd. Als definitieve oplossing willen omwonenden en de gemeente Winsum graag een bewaakte spoorwegovergang. Maar daar is nog geen zicht op.

ProRail is verantwoordelijk

'Wij zijn met de provincie, gemeente, landeigenaren en gebruikers in gesprek om in de hele regio een aantal onbewaakte spoorwegovergangen die in de regio Winsum liggen veiliger te kunnen maken', vertelt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail. 'De gesprekken zijn constructief en positief en we komen met elkaar verder, maar er zijn nog geen besluiten gevallen.'

Dat heeft volgens Baas te maken met geld, maar ook het feit dat er zoveel verschillende partners bij betrokken zijn. Ook weet ProRail niet wanneer er wel een definitieve oplossing komt. De spoorwegbeheerder wil het liefst alle problemen in één keer aanpakken.

De gemeente Winsum laat weten dat de bal bij ProRail ligt. Die moet volgens wethouder Bert Westerink investeringen doen: 'Wij kunnen beleefd vragen naar een bewaakte spoorwegovergang, maar hebben er verder niks over te zeggen'.

Wat gebeurt wel?

ProRail heeft besloten om de onbewaakte overgang bij het perron in Baflo aan te pakken. Daar komen bellen en een slagboom. 'De bedoeling is dat dit in de loop van 2018 gebeurt'. Ook wil ProRail de overwegen in de gemeente beter geschikt maken voor zwaar en bijzonder landbouwverkeer.

Onderzoek

Er loopt nog een onderzoek naar de veiligheid van alle spoorwegovergangen in Nederland. De onderzoeksraad voor veiligheid onderzoekt naar aanleiding van een reeks ongevallen hoe de veiligheid op spoorwegovergangen verbeterd kan worden en hoe de aangekondigde sanering van onbewaakte overwegen verloopt. Dat onderzoek moet in het voorjaar afgerond zijn.

Rechter

De bestuurder van de melkauto staat maandag in Groningen voor de kantonrechter. Hij kan een boete krijgen voor het zich niet houden aan de verkeersregels.

