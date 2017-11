Belastingdienst straft Leek met boete voor gebrekkige administratie dienstauto's

De gemeente Leek heeft een boete en naheffing ontvangen van zo'n 282.000 euro van de Belastingdienst. De dienst heeft het bedrag opgelegd, omdat de administratie van de dienstauto's de afgelopen vijf jaar niet in orde was. De gemeente wist hiervan.

Enkele ambtenaren, BOA's en plantsoenmedewerkers maken gebruik van zo'n 25 auto's.

Gebrekkige administratie

De administratie was de afgelopen vijf jaar niet waterdicht, zegt de Belastingdienst. Gebruikers van de auto's moesten hun naam en het aantal gereden kilometers noteren, maar hoefden niet in te vullen wat het begin- en het eindpunt van de route was. De Belastingdienst gaf destijds aan dat het systeem verbeterd moest worden, anders zouden een boete en een naheffing volgen.

Wethouder Hans Morssink: 'Wij hebben toen besloten dat de bestuurder ook het begin- en eindpunt in het logboek moet noteren. Wij dachten dat het daarmee opgelost was, maar helaas vond de Belastingdienst dat niet voldoende.'

Geen fraude

Morssink heeft niet het gevoel dat het personeel fraudeert. 'Wij doen daar zelf onderzoek naar. Daaruit is gebleken dat dat niet het geval is. We kunnen dat met het huidige systeem alleen niet hard maken bij de Belastingdienst. Dus ja, dan zijn dit sneue bedragen.'

Nieuw systeem

De gemeente Leek heeft het systeem ondertussen opnieuw aangepast. 'Wij hebben GPS-systemen geplaatst, waarmee wij de auto's kunnen volgen', zegt Morssink. 'Op die manier kunnen wij goed aantonen wat de gereden route is.'

Onverwachte meevallers

Toch gaat de wethouder met een goed gevoel het weekend in. Op voorhand hield Morssink rekening met een bedrag van 320.000 euro, dus het schikkingsvoorstel van 282.000 euro viel enigszins mee.

Daarnaast kwam een grote verrassing. Morssink: 'Deskundigen kwamen erachter dat wij de afgelopen jaren te veel omzetbelasting hebben betaald. Uiteindelijk blijkt dat ruim twee ton te zijn. Dat krijgen wij dus nog terug.'

Uiteindelijk, na heel veel plussen en minnen, blijkt dat de gemeente netto zo'n 35.000 euro in de min eindigt.