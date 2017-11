Dai Dai Ntab maakt flinke misslag

Dai Dai Ntab heeft ook in de derde race op de 500 van het worldcupseizoen niet kunnen imponeren. Hij kwam in het Noorse Stavanger niet verder dan de zeventiende tijd.

De Groninger schaatser maakte een flinke misslag op de eerste honderd meter. De Nederlands kampioen kwam daardoor in de rest van de race niet meer in z'n ritme. Zijn tijd van 35.22 was het logische gevolg.

De Noor Harvard Lorentzen was de snelste in 34.64. Hij verwees Hein Otterspeer naar de tweede plaats. Het verschil was slechts tweehonderdste van een seconde.

