Astraat in Stad feestelijk heropend

De Astraat in Stad is vrijdagmiddag feestelijk heropend voor het publiek na de werkzaamheden van de afgelopen tijd.

Door de straat mogen geen auto's meer heen rijden. Er liggen nu de bekende gele steentjes, die voor meer grip zorgen. Dat de heropening feestelijk is, valt te merken. Winkeliers delen van alles uit.

Pizza's uitdelen

Bij Napoli worden pizza's uitgedeeld. 'Het is hartstikke mooi geworden. En het wordt nog steeds mooier, want de bomen en de bankjes moeten nog geplaatst worden', zegt een vrouw die pizza's uitdeelt aan voorbijgangers.. 'Maar dat duurt nog even een tijdje. Ik ben al heel blij dat het zo is.'

Voor Napoli was het wel even afzien in de tijd dat ze bezig waren. 'Zeker weten. We hadden veel zandinloop en een beetje minder klandizie. Maar het resultaat is prachtig. Het was het waard.'

