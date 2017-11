Vlog: 'Blijf met je tengels van ons bakkerijmuseum af'

Als je huis versterkt moet worden in het aardbevingsgebied, heb je dan eigenlijk de keuze om te zeggen: 'Aan mijn lijf geen polonaise?' Vlogger Itamar Kool bezoekt het bakkerijmuseum in Middelstum...

Wie is Itamar?

De woning van filmer Itamar en zijn vrouw Eveline in Westerwijtwerd, moet worden versterkt. Maar dan moet je het met de autoriteiten wel eens worden over de waarde van de woning. Wekelijks bericht Itamar over zijn situatie in Westerwijtwerd, middenin het aardbevingsgebied.

