Een politiek schoolreisje: 'Campagnevoeren is het hoogtepunt van de democratie'

Het is 13.00 uur. Een oude GADO-bus beplakt met posters van alle politieke partijen vertrekt bij het Nationaal Bus Museum in Hoogezand. Het is als een schoolreisje van politici. Samen reizen ze langs plaatsen in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Op zoek naar mensen. Op jacht naar stemmen.

'Campagnevoeren is het hoogtepunt van de democratie', zegt ChristenUnie-lijsttrekker Jan Jakob Boersma. Het is bovendien onlosmakelijk verbonden met verkiezingen. Elke keer gaan politici de straat weer op, of het nu voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement of - zoals de afgelopen weken - voor de gemeenteraadsverkiezingen is.

Twee gemeenten

Het zijn niet zomaar gemeenteraadsverkiezingen: ze zijn er in twee toekomstige gemeenten. Herindelingen zijn het, de eerste in een reeks waarin straks onder andere ook het Westerkwartier en Het Hogeland voorbijkomen. In Westerwolde in Midden-Groningen is dus nog iets anders van belang. Mensen laten weten dat er überhaupt verkiezingen zijn.

Gezellig

Hoewel het er in de raadszaal soms hard aan toe gaat, is het in de bus vooral gezellig. 'Het gaat heel erg goed', zegt CDA-kandidaat Erianne van den Burg, die naast een collega van GroenLinks zit. 'Ik denk dat we het straks in de gemeenteraad ook met elkaar moeten rooien', lacht ze.

Vijf jongeren

Maar eenmaal uit de bus is het vooral... rustig. Hoewel de politici de strijd om de kiezer graag willen voeren is de opkomst in de meeste dorpen heel gering. Toch denkt Jan Jakob Boersma dat de meeste mensen wel op de hoogte zijn van de verkiezingen op 22 november. 'Wat er gemist wordt is wat landelijke aandacht. Het is gewoon moeilijk om hiervoor echt publiek te trekken.'

Dat blijkt. Want ook tijdens een 'speeddate' in de andere herindelingsgemeente, Westerwolde, is de opkomst niet bepaald hoog. Er zijn op een avond in Vlagtwedde slechts vijf jongeren komen opdagen. En dat terwijl iedereen die op 22 november voor het eerst mag stemmen een folder in de bus heeft gekregen.

Toch wordt er wel wat gedate. Beertje Wijnholds en Pieter Dinkla van de VVD hebben meerdere geïnteresseerden en ook een heus Gemeentebelangen-kwintet krijgt de nodige aandacht. Voor de Westerwoldse ChristenUnie-lijsttrekker Harm de Vries is de avond wel wat treurig. 'Van de vijf jongeren heeft er nog niemand tijd kunnen vinden om bij de ChristenUnie langs te komen', zegt hij, deels verdrietig, deels berustend.

Flyers

Ondertussen is de Midden-Groningse bus gestopt in Siddeburen. Er worden flyers in brievenbussen gestopt om toch nuttig bezig te zijn. Ieder huishouden dat bij het winkelcentrum in de buurt woont krijgt er zeker vijf. Ze hebben bij thuiskomst de keuze.

Hoewel de belangstelling tegenvalt en ook het weer niet echt meezit - de paraplu's zijn gelukkig niet thuisgebleven - zit de sfeer er goed in. VVD-lijsttrekker Jaap Borg gaat nog maar eens rond met bokkenpootjes en mariakaakjes. 'Mag ik alle collegapolitici een koekje aanbieden?'

Lees ook

- VIDEO: 'Geen lift in de buurt, dan maar vanuit een trekker'

- VIDEO: 'Lift met ons mee voor een goede afwikkeling van aardbevingsschade'

- Alles over de raadsverkiezingen