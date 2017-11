Logistiek dienstverlener viert honderdjarig bestaan

Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom uit Veendam bestaat honderd jaar. Daarom geeft het bedrijf vrijdag een jubileumfeest in congrescentrum VanBeresteyn in Veendam.

Het bedrijf is oorspronkelijk een transportbedrijf. Algemeen directeur René Dale: 'Toen ging het meer om wielen en vervoeren. Ondertussen zijn we een logistiek dienstverlener geworden. Dan gaat het veel meer om kennis en kunde van mensen. We hebben een heel logistiek palet wat we kunnen aanbieden aan onze relaties.'

Bijzondere dag

'Het is een hele mooie, bijzondere dag. We hebben er lang naar toe geleefd', vervolgt Dale. 'We hebben Jacques d'Ancona als gastspreker. Dat vind ik al heel bijzonder, die was de eerste die bij mij opkwam om dit tot iets moois te maken. Ook hebben we muziek van de Troebadoers en een mooie donatie voor het goede doel De jarige job.'

'De burgemeester komt ook langs en gaat mooie dingen vertellen. En natuurlijk onze gasten, want daar doen we het uiteindelijk voor.'

Doet wat met je

'Het doet wel wat met je. Toen ik vanochtend in alle vroegte aan het hardlopen was, denk je toch van: Ja het is toch wel heel bijzonder. Bedrijven worden geen honderd jaar. Ik ben vooral trots op mijn collega's, want zonder hen had ik hier niet gestaan', besluit Dale.