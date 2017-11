'Groot assortiment' Groningse paarden in film over Friese koning

Twintig paarden van de Groninger broers Harm, Pieter en Dirk Prins werken mee aan de speelfilm Redbad, die momenteel gedraaid wordt. 'We hebben een groot assortiment aan paarden', vertelt Harm. 'We kunnen dus goed selecteren voor welke scène we welk paard gaan gebruiken.'

Groningse paarden dus, in een film over Radboud, de koning van Friesland uit de achtste eeuw. Redbad, op z'n Fries. De broers Prins hebben manages in Delfzijl en Veendam, via via hoorden ze over de film.

'Brutaal een mail gestuurd'

'We hebben al aan diverse producties mogen meewerken, waaronder de laatste film over Napoleon. En De Kerstvloed', zegt Harm. 'We hoorden dat er een hoop paarden nodig waren voor Redbad. Toen heb ik een mail opgesteld met wat foto- en beeldmateriaal, die heb ik brutaal naar de productie gestuurd.'

'Cut!'

Pieter en Dirk spelen ook een klein rolletje in Redbad. 'Een geweldige ervaring om mee te doen aan zo'n film', vindt Pieter. Ze deden een gevechtsscène zo hard, dat de regie riep: 'Cut, dit moet over'. 'Meerdere malen zelfs', lacht Dirk.

Volgend jaar

De film komt als alles volgens plan verloopt, op 28 juni volgend jaar uit.